"Uroj që çdo ditë ta gëzosh me shëndet të mirë"

Presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi, përmes profilit të tij zyrtar në Facebook, i ka uruar nënës së tij ditëlindjen e 80-të.

“E dashur Nënë, I mbushe tetëdhjetë vjet. Një jetë e tërë jo dhe aq e lehtë. Edhe në ditët e vështira edhe në ditët e mira na rrite me dashuri të pafund, me kujdes të përhershëm, me duart e punës, me fjalën e mirë, me shqetësime nëne, si gjithë nënat e botës. E, mbi të gjitha, na mëkove me dashurinë ndaj atdheut.

Uroj që çdo ditë ta gëzosh me shëndet të mirë, e rrethuar me dashuri dhe respekt nga njerëzit e tu më të dashur” ka shkruar Thaçi./21Media