Pas takimit me Bildt

Pas takimit me Bildt

Presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi pas takimit me bashkëkryesuesin e Këshillit Evropian për Marrëdhënie me Jashtë, Carl Bildt tha që janë pajtuar se ky vit do të jetë mundësi për rajonin që ta forcojë prespektivën evropiane. ai po ashtu ka shtuar se Bashkimi Evropian sa i përket kësaj çështje duhet të tregojë lidership.

“Në këto momente të rëndësishme për Kosovën dhe rajonin, BE-ja duhet të tregojë lidership dhe të mos humbasim këtë mundësi për të siguruar një të ardhme evropiane për të gjitha shtetet e Ballkanit Perëndimor.”, ka përfunduar Thaçi./21Media