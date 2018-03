Thaçi krenar me sportistët, ambasadorët më të mirë të Kosovës

Thaçi krenar me sportistët, ambasadorët më të mirë të Kosovës

Presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi ka uruar xhudistët kosovarë, Akil Gjakovën dhe Distria Krasniqin për fitoret e tyre në Grand Slamin e xhidos në Paris.

Thaçi përmes një postimi është shprehur se fitorja e medaljes së artë e Akilit dhe medaljes së bronztë e Distrias janë dhurata më e mirë që dy xhidistët i sjellin Kosovës me rastin e shënimit të 10 vjetorit të saj.

”Vetëm një javë para shënimit të jubileut të pavarësisë së Kosovës, Akil Gjakova, me medaljen e artë që e fitoi sot në Grand Slam-in e xhudos në Paris, njëherësh medaljen e parë të artë, shtetit tonë në arenën ndërkombëtare në kategorinë e meshkujve, dhe Distria Krasniqi, me medaljen e bronztë në po të njëjtin kampionat, ia sjellin dhuratën më të mirë republikës sonë në ditëlindjen e saj të dhjetë. Urime të përzemërta Akilit, Distrisë, trajnerit Driton Kuka dhe të gjithë dashamirëve të sportit tonë. Krenar me sportistët tanë, ambasadorët më të mirë të Kosovës.”, ka shkruar Thaçi në facebook.

Xhudisti kosovar, Akil Gjakova ka fituar medaljen e artë në Grand Slamin e xhudos, që po mbahet në Paris. Ai në finale mposhti gjeorgjianin, Lasha Shavdatuashvilli, në kategorinë -73 kg. Për të arritur deri në finale, Akilit iu desht të mposhtë edhe katër kundërshtarë të tjerë, shkruan rtv21.tv

Ndërkohë, edhe xhudistja kosovare, Distria Krasniqi ka fituar medaljen e bronztë në Grand Slamin e xhudos që po mbahet në Paris. Xhudistja Krasniqi ka mposhtur në repesazh japonezen, Natsumi Tsunoda, në kategorinë -52 kg. Ndërkohë, e pafat u tregua Nora Gjakova që u ndalë në rrethin e dytë./21Media