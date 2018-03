Rama: Ky është një nga momentet më emocionuese për mua

Presidenti Hashim Thaci ka dekoruar kryeminsitrin e Shqipërisë Edi Rama, me medaljen presidenciale për kontributin e dhënë për lirinë dhe pavarësinë e Kosovës. Sipas Thacit, zëri i Ramës ka qenë i fuqishëm në mbështetje të lirisë, konsolidimit të shtetit dhe në rrugëtimin e Kosovës drëjt integrimit në BE dhe NATO. Ndërsa kryeministri Edi Rama u shpreh i nderuar me këtë rast. Tha se ky është një nga momentet më emocionuese për të. Ndjekim deklaratat e tyre./21Media