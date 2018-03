Presidenti do të zhvillojë takime të shumta me përfaqësues të shumë shteteve

Presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi ka udhëtuar për në Mynih të Gjermanisë, ku do të merr pjesë në Konferencën e Sigurisë, ku do diskutojë lidhur me temën “Shtet ndërmjet Evropës dhe Rusisë”.

Zyra për Informim e presidentit Thaçi ka konfirmuar për KP se gjatë qëndrimit atje, Thaçi do të zhvillojë takime të shumta me përfaqësues të shumë shteteve.

Ky është forumi më i madh në botë, ku marrin pjesë me dhjetëra krerë të shteteve dhe mija përfaqësues të shteteve dhe organizatave.

Thaçi do të jetë në një panel me presidentin e Armenisë, Komisionetit Johannes Hahn, kryeministrin e Moldavisë dhe përfaqësues tjerë shtetëror.