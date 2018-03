Presidenti ka thënë se shtyrja eventuale apo mos votimi pro ratifikimit të demarkacionit , nënkupton konfirmim të izolimit të qytetarëve

Presidenti ka thënë se shtyrja eventuale apo mos votimi pro ratifikimit të demarkacionit , nënkupton konfirmim të izolimit të qytetarëve

President i Kosovës, Hashim Thaçi ka thënë se nesër është ditë e veçantë, por edhe tepër domethënëse për të ardhmen tonë evropiane. Ai ka thënë se Kosovën nesër për herë të parë e viziton Presidenti i Komisionit Evropian me delegacion të nivelit më të lartë dhe se ata nga ne presin votimin e demarkacionit.

“Nesër është ditë e veçantë, por edhe tepër domethënëse për të ardhmen tonë evropiane. Për herë të parë, shtetin tonë e viziton Presidenti i Komisionit Evropian me delegacion të nivelit më të lartë. Ata nga ne presin votimin e demarkacionit për të konfirmuar publikisht zbatimin e kritereve për liberalizimin e vizave nga institucionet e Kosovës.Edhe një herë, si president i vendit, ftoj gjithë spektrin politik të përfaqësuar në Kuvendin e Kosovës që në seancën e nesërme, pa dallim etnie, të votojnë me unanimitet demarkacionin me Malin e Zi”, ka shkruar Thaçi në Facebook.

Tutje presidenti ka thënë se qytetarët e Kosovës kanë nevojë imediate për lëvizje të lirë, si të gjithë evropianët e tjerë dhe se askush nuk ka të drejtë të mbajë peng të ardhmen evropiane të vendit.

“As ata që pretendojnë të vendosin kushte të reja për votim dhe as ata që në një anë shprehin vullnetin e mirë për votimin e marrëveshjes, mirëpo kërkojnë shtyrjen e votimit. Përveç votimit pro ratifikimit, gjithçka tjetër është vetëm një mashtrim.Prandaj, besoj në përgjegjësinë e deputetëve se nesër do të mendojnë e votojnë në shërbim të qytetarëve dhe asnjë prej tyre nuk do të futet në agjenda joevropiane”, ka shkruar Thaçi.

Në fund presidenti ka thënë se shtyrja eventuale apo mosvotimi pro ratifikimit nesër, nënkupton konfirmim të izolimit të qytetarëve të Kosovës nga të zgjedhurit e saj, në ditën më të rëndësishme të vizitës nga Presidenti i Komisionit Evropian.

Nesër Kosovën e viziton Presidenti i Komisionit Evropian, Jean-Claude Juncker, përfaqësuesja e Lartë e BE-së Federica Mogherini dhe Komisioneri për Zgjerim i BE-së Johanes Hahn. Kurse po ashtu nesër është paraparë të mbahet seanca për demarkacionin e cila pritet të nis në ora 10:00./21Media