Mbahet takimi për themelimin e Komisionit për të vërtetën dhe pajtimin

Presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi, mbajti takimin e radhës konsultativ për themelimin e Komisionit për të Vërtetën dhe Pajtimin. Para shoqërisë civile, presidenti Thaçi prezentoi draftin e projekt-rregullores, me të cilin do të dekretohet themelimi i këtij komisioni. Theksoi se është i sigurt që pajtimi ndëretnik në Kosovë do të ndodh./21Media

