Takimi i Thaçit me përfaqësuesit e partive politike

Takimi i Thaçit me përfaqësuesit e partive politike

Presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi tha se janë ende brenda afateve të rregullta për caktim të senacës konstituive, por, u shpreh se është nevojë të lëvizet përpara dhe të fillojnë përgatitjet për seancën e parë të kuvendit.

Ndërsa Pal Lekaj nga AAK-ja tha se jemi që institucionet të themeleohen dhe të thirret seanca në afatin e paraparë.

Në anën tjetër, Enver Hoxhaj nga PDK tha se konstituimi i Kuvendit është domosdoshmëri dhe partnerët e këtij kolaicioni pajtohen që seanca të jetë sa më parë. Ai tha se i kanë numrat për formim të Qeverisë dhe për konstituim Kuvendi, raporton rtv21.tv

Valdete Bajrami nga Nisma kërkoi që presidenti t’i jap dritë jeshile administratës së Kuvendit që të bëhet përgatitja e seancës gjatë kësaj javë apo javen e ardhshme.

Shumë shpejt do të shpallim datën e seancës konstituive të Kuvendit dhe kjo do të ndodh në afatet e parapar ligjore tha presidenti Thaçi në përfundim të takimit konsultativ. “Opinioni da ta kuptoja humë shpejt se kur do të jetë data e mbajtjes së kësaj seance”, përfundoi Thaçi.

Pjesëmarrës në këtë takim ishin nga PDK Enver Hoxhaj, nga AAK Pal Lekaj, Valdete Bajrami nga Nisma si dhe përfaqesues të minoriteteve. Pjesmarresës ishte edhe përfaqësuesi i partisë Liberale Serbe, Sllobodan Peteoviq, por jo përfaqsues të Listes Serbe.

Lëvizja Vetëvendosje para disa ditësh ka bërë të ditur se nuk do të marr pjesë në ftesën që iu ka bërë Thaçi, ndërsa njëjtë kanë deklaruar edhe zyrtarë të koalicionit LDK-AKR-Alternativa. Refuzimin ndaj ftesës së Thaçit e ka bërë dje publik edhe Lista Serbe nëpërmjet kryetarit Goran Rakiq.

Rikujtojmë që rezultatet e zgjedhjeve janë certifikuar më 8 korrik dhe brenda 30 ditësh presidenti duhet ta caktojë datën e mbajtjes së seancës konstituive ku zgjidhet kryetari dhe betohen deputetët e rinj./ 21Media