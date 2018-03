Presidenti tha se çdo qytetarë duhet të ndihet krenar për rrugëtimin e vendit

Presidenti tha se çdo qytetarë duhet të ndihet krenar për rrugëtimin e vendit

Presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi në shënimin e 20 vjetorit të Epopesë së UÇK-së ka bërë homazhe te varrezat e familjes Jashari në Kompleksin Memorial “Adem Jashari”.

Me këtë rast, presidenti ka thënë se sot qytetarët duhet të ndihen krenarë për kontributin si dhe duhet të kenë optimizëm për të ardhmen e vendit.

“Jemi këtu për nderime institucionale dhe shtetërore për të vazhduar me manifestime të tjera. Sot në këtë përvjetor çdo qytetar duhet të ndihet krenar për kontributin e vet, duhet të ndihet krenar për rrugëtimin që kemi pasur por duhet të ndihet me besim të plotë dhe optimizëm për të ardhmen e sigurt të shtetit tonë”, ka thënë presidenti Thaçi.

Në 20-vjetorin e rënies heroike të Komandantit Legjendar, Adem Jashari, familjes Jashari, dëshmorëve të kombit si dhe të gjithë të rënëve për liri, Qeveria e Kosovës më 5, 6 dhe 7 mars organizon manifestimin gjithëpopullor “Epopeja e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës”. Po ashtu, Kuvendi i Kosovës do të mbajë sot seancë solemne me rastin e 20-vjetorit të Epopesë së UÇK-së ditën e hënë, me të vetmen pikë të rendit të ditës për shënimin e këtij përvjetori./21Media