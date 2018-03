Haradinaj-FSK-së: Së shpejti do të merrni edhe besimin juridik, si Ushtri e Kosovës dhe si anëtare e NATO-së

Presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi dhe Kryeministri, Ramush Haradinaj kanë marrë pjesë në ceremoninë e parakalimit të trupave të FSK-së, për nder të shënimit të Epopesë së Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës. Me këtë rast, Thaçi është shprehur se nuk do të lejojnë veto për të drejtën për Ushtri.

“Ne duam dhe synojmë që Ushtria të bëhet me ndryshime kushtetuese duke bashkuar në një vend politikën, e të gjitha etnitetve. Por nuk do ta lejojmë askënd të vë veto për të drejtën tonë legjitime për Ushtri. Jam i bindur se Ushtria do të jetë derë e përbashkët e gjithë neve, që shpreh karakterin shumë etnik të këtij shteti”, tha Thaçi, duke shtuar se transformimin e FSK-së nuk arriti ta përcillte politika.

”Hapi final i Kosovës që të bëhet me ushtri do të jetë në partneritet me SHBA-në por edhe paktin e NATO-s”, ka thënë Thaçi.

Ndërsa, kryeministri tha se FSK po krijon një imazh të ri të Kosovës me shumë mund dhe sakrifica.

”Me mbështetjen e aleatëve tanë strategjik, së shpejti do të merrni edhe besimin juridik, si Ushtri e Kosovës dhe si anëtare e NATO-së. Është e aftë të mbrojë lirinë e Kosovë dhe të gjithë qytetarëve të saj, të të gjitha komiteteve. Sot ushtarë dhe oficerë, FKS dhe të gjithë ju prezentë, ne mund të kthehemi të nderojmë të rëniet për liri, rënien heroike të komandantit legjendar, Adem Jashari dhe të betohemi për një liri të përjetshme”, ka thënë Haradinaj.

Në 20-vjetorin e rënies heroike të Komandantit Legjendar, Adem Jashari, familjes Jashari, dëshmorëve të kombit si dhe të gjithë të rënëve për liri, Qeveria e Kosovës më 5, 6 dhe 7 mars organizon manifestimin gjithëpopullor “Epopeja e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës”. Po ashtu, Kuvendi i Kosovës do të mbajë sot seancë solemne me rastin e 20-vjetorit të Epopesë së UÇK-së ditën e hënë, me të vetmen pikë të rendit të ditës për shënimin e këtij përvjetori.