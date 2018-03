Bernard Challandes sot u emërua trajner i ri i Kombëtares së Kosovës në futboll

Presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi ka deklaruar Kosova ka shumë talente në futboll dhe trajneri i ri është një shpresë e re, e cila duhet të shndërrohet në entuziazëm edhe për tifozërinë tonë.

“Përfaqësuesja e Kosovës në futboll, nga sot u bë me trajner të ri. Bernard Challandes, me përvojën e tij, është dëshmuar në shumë ekipe botërore. I jemi mirënjohës për punën dhe angazhimin e deritashëm trajnerit Albert Bunjaku, i cili e ka ndërtuar një ekip me potencial të madh. Kosova ka shumë talente në futboll dhe trajneri i ri është një shpresë e re, e cila duhet të shndërrohet në entuziazëm edhe për tifozërinë tonë”, ka shkruar ai në Facebook.

Zvicerani Bernard Challandes do të zëvendësojë të shkarkuarin Albert Bunjaki, i cili u largua në tetorin e vitit 2017.

Sot, në prezantim Challandes ka thënë se do të mundohet të krijojë një ekip të ri dhe të bashkuar të Kosovës.

Challandes do të debutojë në ndeshjen miqësore kundër Madagaskarit që zhvillohet më 24 mars dhe kundër Burkina Fasos më 27 mars.

Bernard Challandes, ishte skaut i kampionit zviceran Basel, që prej dorëheqjes nga posti tek Armenia në marsin e vitit 2015. Ai më herët ka drejtuar klubet e shumta zvicerane. / 21Media