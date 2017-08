“Marrëveshja historike Kosovë -Serbi të përfshijë njohjen e ndërsjellë…”

Presidenti i Republikës së Kosovës Hashim Thaçi në editorialin, e botuar në të përditshmen gjermane “Frankfurter Allgemeine Zeitung” lidhur me dialogun Kosovë – Serbi shpreh qëndrimin se përfundimisht rrugëdalja do të ishte nënshkrimi i një marrëveshjeje për normalizimin dhe pajtimin ndërmjet dy shteteve. Presidenti Thaçi shkruan se në fund marrëveshja historike ndërmjet Kosovës dhe Serbisë do të duhej të përfshijë njohjen e ndërsjellë si rrugë e vetme që t’u jepet fund të gjitha mosmarrëveshjeve njëherë e përgjithmonë. Thaçi nënvizon se është treni i fundit për një paqe të qëndrueshme./21Media