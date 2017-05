Sot u themelua Shoqata e Turizmit të Kosovës (ShTK) që do të veprojë në kuadër të Odës Ekonomike të Kosovës

Sot u themelua Shoqata e Turizmit të Kosovës (ShTK) që do të veprojë në kuadër të Odës Ekonomike të Kosovës

Anëtarët e këshillit të ShTK-së zgjodhën edhe drejtuesit e saj, ku për kryetar u zgjodh Ruzhdi Kurtishaj, ndërsa nënkryetar Petrit Riza.

Kurtishaj, i cili është edhe pronar i agjencisë turistike “Sharr travel”, u zotua se do të jenë një zë i fuqishëm për mbrojtjen e interesave të operatorëve ekonomikë të fushës së turizmit dhe po ashtu edhe promovues i potencialit të turizmit kosovar.

Ai tha se është e nevojshme bartja e praktikave evropiane në fushën e kësaj industrie për promovimin e potencialeve të mëdha turistike që ka Kosova.

Ai shprehu gatishmërinë e bashkëpunimit me të gjithë anëtarët e shoqatës për të lobuar në zgjidhjen e problemeve me të cilën përballen bizneset e kësaj fushe.

Ndërsa, nënkryetari Petrit Riza mendon se me një punë të përbashkët do të arrijnë që t’i zgjidhin problemet dhe do të promovojnë turizmin ndërkombëtar, edhe pse sipas tij, do të ketë sfida në këtë drejtim.

Ndryshe, shoqata sot miratoi edhe statutin e saj./21Media

http://rtv21.tv/themelohet-shoqata-e-turizmit-te-kosoves/