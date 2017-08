Këngëtari i mirënjohur Nysret Muqiqi ishte mysafir në emisionin 21 Gradë të RTV21

Duke biseduar per profesionet tjera që ai do të mund t’i punonte përveç muzikës, pas pyetjes se cilin profesion do ta ushtronte me dëshirë përveç të tanishmit, Nysreti u përgjigj që vetëm në politikë nuk do të hynte, shkruan rtv21.tv.

Arsyeja pse këngëtari nuk do t’i hynte politikës është se sipas tij ai nuk është i përgatitur për politikë, pasi është një natyrë krejtësisht tjetër, një natyrë që do të shkonte në kuvend vetëm duke kënduar.

/21Media