EULEX-i pritet që në qershor të përfundojë mandatin e vet në Kosovë

EULEX-it pritet që në qershor të përfundojë mandatin e vet në Kosovë. Por, a do ti kryej gjykimet e nisura. Nëse jo, sipas njohësve të drejtësisë, gjithçka kthehet në pikën zero dhe do të ketë zvarritje të mëtejme në përfundimin e këtyre rasteve./21Media