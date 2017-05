Filmi që preku zemrat e miliona njerëzve

Për të gjithë adhuruesit e filmit “Titanic”, në 20 vjetorin e publikimit të filmit këngëtarja Celine Dion, do të rikthejë emocionet e historisë së trishtë para miliona njerëzve.

Dion do të këndojë edhe njëherë pas kaq kohësh “My Heart Will Go On” në skenën e Billboard Music Awards.

“Jemi jashtëzakonisht të emocionuar dhe të mahnitur që Celine ka zgjedhur Billboard Music Awards për të festuar 20-vjetorin e hitit që i dha asaj “Oscar”, është shprehur producenti ekzekutiv, Mark Bracco./21Media

