Shumë prodhues të makinave janë duke punuar në këtë drejtim

Kohët e fundit, prodhuesit e makinave po orientohen gjithmonë e më shumë drejt zhvillimit të makinave me hidrogjen. Jo shumë njerëz janë njohur me këtë hap të ri të teknologjisë dhe aktualisht, vetëm në Kaliforni ka stacione për furnizimin e makinave me hidrogjen.

Toyota dhe Honda janë kompanitë e vetme që e kanë hedhur në treg modelin e tyre të makinave me hidrogjen, ndërkohë që shumë prodhuesë janë duke punuar që të kenë në treg modelin përkatës, brenda 5 viteve të ardhshme. Më poshtë shihni 10 modelet e makinave me hidrogjen, të cilat po zhvillohen nga prodhuesit e makinave./21Media

