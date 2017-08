90 për qind e trajnerëve që po ndjekin kursin teknik janë në moshë e re

Organizuar nga Komiteti Olimpik i Kosovës (KOK) sot ka filluar kursi për trajnimin e trajnerëve të Federatës së Boksit të Kosovës. Eksperti ndërkombëtar nga Bullgaria, njëherësh ligjërues në këtë trajnim, Mihail Takov, ka thënë për KosovaPress, se aftësimi i trajnerëve kosovarë ka rëndësi të madhe për boksin e Kosovës.

Sipas tij, trajnerët të cilët nuk e kanë ndjekur këtë kurs, nuk kanë të drejtë të jenë as në këndin e boksierit të vet. Ai tha se ndihet shumë i kënaqur me angazhimin e Federatës së Boksit dhe Komitetit Olimpik për t’i mundësuar një shteti të ri si Kosova të ketë sa më shumë trajnerë të licencuar në Federatën Botërore me një yll.

Sipas tij, 90 për qind e trajnerëve që po ndjekin kursin teknik janë në moshë e re, të cilët në të ardhmen do ta zhvillojnë boksin në Kosovë.

Latif Demolli nga Federata e Boksit të Kosovës ka thënë se Kosova ka 13 trajnerë të licencuar me yje, ndërsa me këtë kurs teknik ai pret që vendit tonë t’i shtohen edhe trajnerë të tjerë me yje, të cilët sipas ti, do të japin kontributin e tyre që të ketë më shumë sportistë kampion botëror dhe evropian.

Edhe Mehmet Haxhani, trajner pjesëmarrës në këtë kurs, beson se do të arrijnë shumë njohuri të reja për boksin.

Ndryshe, trajnimi i trajnerëve të Federatës së Boksit të Kosovës do të zgjasë deri më 17 gusht. Kosova ka rreh 400 boksierë, ku prej tyre 260 janë aktivë./21Media