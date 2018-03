Presidenti amerikan e pranon

Presidenti amerikan, Donald Trump, deklaroi se ka pasur ndërhyrje të Rusisë, e me gjasë edhe të shteteve tjera, në zgjedhjet presidenciale në Amerikë në vitin 2016. Ai qartësoi se Uashingtoni do të parandaloi të gjitha përpjekjet për të ndërhyrë në zgjedhjet për Kongresin amerikan, të cilat zhvillohen në nëntor të këtij viti.

“Rusët nuk kanë pasur kurrfarë ndikimi në votat tona, por është e sigurt se ka pasur ndërhyrje, e me gjasë kanë ndërhyrë edhe disa shtete tjera dhe individët”, tha Trump, pas takimit që pati me kryeministrin e Suedisë, Stefan Lofven.

Presidenti amerikan më tutje shtoi se Uashingtoni është duke bërë një studim të thellë dhe do të del me sugjerime tejet të fuqishme për zgjedhjet që do të mbahen këtë vit, duke thënë se autoritetet amerikane do të reagojnë fuqishëm ndaj të gjitha përpjekjeve për ndërhyrje. Ndërkohë, këshilltari kryesor për ekonomi i Trumpit, Gary Cohn, ka dhënë dorëheqje, njoftoi Shtëpia e Bardhë. Cohn, përndryshe bankier në Wall Street, ishte arkitekti kryesor i reformës tatimore, që u hartua vitin e kaluar dhe shtylla kryesore e forcave në administratë që kanë kundërshtuar protekcionizmin.

Cohn ka kundërshtuar vendimin e Trumpit për të vendosur dogana për çelik dhe alumin dhe ka bërë përpjekje që të bind presidentin që të heq dorë nga ky synim. Megjithatë, Trump nuk u luhat dhe këmbënguli se gjatë ditëve në vijim do të zbatohet vendimi për dogana shtesë. Trump ka bërë të qartë se së shpejti do të emëroi këshilltarin e tij të ri për ekonomi./21Media