Modelet e duhura për këtë verë

Nëse je akoma duke menduar për rrobat e banjës që do të shtosh në valixhe para se të nisesh me pushime, atëherë është një kostum që duhet ta kesh patjetër që të dukesh In.

Bëhet fjalë për kostumin neon e cila do të ju sigurojnë shkëlqimin që aq shumë e dëshiron në plazh.

Nuk ka rëndësi se cilën nuancë ke zgjedhur, mirëpo është e rëndësishme që ato të jenë në valixhen tuaj pasi ngjyrat e neonit edhe këtë vit është në trend./21Media