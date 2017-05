Historia e re futbollit të Kosovës e ka emrin Trepça ’89

Historia e re futbollit të Kosovës e ka emrin Trepça ’89

Klubi nga ‘Riza Lushta’, pak ditë më parë siguroi titullin e kampionit. Në fillim të këtij sezoni, i pari nën ombrellën e UEFA-së, pak kush e ka menduar se ‘Minatorët’ do të jenë kampion dhe do të jetë skuadra e parë që do ta përfaqësojë vendin tonë në ligën më atraktive në Evropë, Ligën e Kampionëve.

Përgjegjësit dhe akterët kryesorë të këtij klubi thonë se meritorë për një sukses të tillë janë të gjithë pa dallim, duke vënë theksin tek lojtarët, që treguan paraqitje të jashtëzakonshme gjatë tërë sezonit.

Ata, gjatë një bashkëbisedimi për KosovaPress, folën për suksesin e arritur, gjendjen aktuale në klub, përgatitjet për garat ndërkombëtare, ndryshimet e mundshme brenda klubit, financat, relacionin me Federatën e Futbollit, mbështetjen e shtetit, si dhe çështjet tjera.

Abedin Zeka, kryetar i klubit Trepça 89, tha se klubi është i përgatitur mirë për dalje në Evropë, ndërsa u shpreh optimist se do të kalojnë me sukses të paktën xhiron e parë në arenën ndërkombëtare.

Sipas tij, nuk do të ketë ndryshime të mëdha të lojtarëve dhe të shtabit teknik në të ardhmen, sepse ata janë shumë të mirë dhe do ta përfaqësojnë denjësisht shtetin në garat ndërkombëtare.

Ai ka potencuar se edhe stadiumi ‘Riza Lushta’ me pak mbështetje nga shteti, do të plotësonte standardet evropiane dhe do të mund të përgatitej për arenën ndërkombëtare.

Edhe trajneri Zekerija Ramadani, i cili për asnjë moment nuk e vuri në pikëpyetje titullin e kampionit, duke i fituar ndeshjet një nga një me radhë, meritat për suksesin e arritur ia ka atribuar të gjithëve, duke vënë theksin tek lojtarët.

Ai u shpreh i bindur se skuadra e tij është e përgatitur mjaftueshëm për garat në arenën ndërkombëtare, ndërsa tha se puna dhe rezultatet e arritura i garantojnë siguri se nuk do të largohet, por do të qëndrojë gjatë këtu.

Në anën tjetër, Shpëtim Idrizi, kapiteni dhe lojtari më i rëndësishëm i kësaj skuadre, premtoi se do të vazhdojë t’i ndihmoj skuadrës së tij edhe në arenën ndërkombëtare.

Mitrovicasit sfidat e fundit në elitën e futbollit tonë, janë duke i zhvilluar me objektiv që të përgatiten sa më mirë për kualifikimet në Ligën e Kampionëve, pasi që titullin e kanë siguruar ditë më parë./21Media

