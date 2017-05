Trepça ‘89 do të bëhet klubi i parë kosovar që do të paraqitet në Ligën e Kampionëve

Ata do të garojnë në Evropë kur do të luhen ndeshjet kualifikuese për Ligën e Kampionëve me 27 dhe 28 qershor, transmeton BBC.

Trepça ’89 janë një nga 4 klubet që janë licencuar nga UEFA pasi kanë përmbushur kriteret, shkruan rtv21.tv.

Fituesit e Kupës së Kosovës ose vendi i dytë në ligë do të hyjnë në garë për Europa Ligën e sezonit të ardhshëm.

Disa nga klubet me të cilat Trepça ’89 mund të përballet janë New Saints nga Uellsi, Linfield nga Irlanda Veriore dhe Vikingur nga Ishujt Faroe./21Media

