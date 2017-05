Në qoftë se Juventusi fiton Ligën e Kampionëve, trofeu do t'i dedikohet klubit, tifozëve dhe yllit të skuadrës

Në qoftë se Juventusi fiton Ligën e Kampionëve, trofeu do t’i dedikohet klubit, tifozëve dhe yllit të skuadrës

Mbrëmë skuadra e Real Madridit arriti të shkojë në finale të Ligës së Kampionëve, ku do të ndeshet me ”Zonjën e vjetër’. Në lidhje me këtë mbjrojtësi i Juventusit, Leonardo Bonucci mendon që skuadra e Juventusit do të ta fitojë titullin e sivjetmë të Champions-it.

Madje, sipas tij, titulli do t’i dedikohet dikujt nga skuadra. Ai është shprehur se nëse Juve fiton nga Reali, atëherë trofeu do t’i dedikohet portierit të tyre. “Dedikimet për fitoren? Kapitenit Buffon, klubit dhe tifozëve”, deklaroi Bonucci,

Me datën 3 qershor, Real Madrid do të përballet me Juventusin në finale të Ligës së Kampionëve, ku do të zbulohet edhe fituesi i sivjetmë i kupës./21Media

http://rtv21.tv/triumfi-ndaj-realit-do-ti-dedikohet-yllit-te-skuadres/