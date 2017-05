Metoda të vënies në gjumë ka po aq sa ka edhe bebe

Të gjithë e dinë thënien “flenë si bebe”, mirëpo vetëm nënat dhe baballarët e dinë çka i paraprinë kësaj. Përkundja, bartja në duar, këndimi, lëshimi i muzikës së caktuar, ngasja me automobil…. Metoda të vënies në gjumë ka po aq sa ka edhe bebe. Megjithatë, ka disa udhëzime të përgjithshme që do të mund t’i ndihmonin bebes suaj që ta zë gjumi shpejt dhe të flejë qetë dhe gjatë.

Mos nxitni lidhshmëri të madhe. Bebja nuk guxon të varet nga prindi i caktuar ose ekskluzivisht nga një mënyrë e vënies në gjumë.

Tek bebet asgjë nuk shkon me dhunë. As të ushqyerit, as vënia në gjumë. Krijoni atmosferë të sigurt dhe zhvilloni gradualisht shprehitë e shëndosha për fëmiun tuaj ndaj fjetjes. Problemet sa i përket fjetjes tek një numër i madh i njerëzve të rritur ndërlidhen me shprehitë nga mosha e foshnjërisë.

Si të krijohen shprehitë e shëndosha? Nisuni nga ajo që bebja gjatë gjumit ka të nxehtë, ndjehet mirë dhe e sigurt. Krijoni kushte dhe ambient që imitojnë barkun e nënës. Bebja duhet ta ketë ngrohtë, të jetë e ngopur dhe e sigurt.

Mos insistoni në qetësi totale. Zëri i televizorit, i radios ose i aparateve shtëpiake, e ashtuquajtura zhurma e bardhë, shpesh e qetëson beben. Duke qenë se secila bebe është e veçantë (e më së shumti bebja juaj), do të ketë po ashtu edhe reagime të ndryshme ndaj zërave.

Koha kyçe për krijimin e shprehive të shëndosha është në moshën prej 6 deri në 8 muaj. Atëherë, bebja “i hap sytë” dhe bëhet kureshtare. Shikon çdo gjë, i intereson gjithçka, veçmas nëna, të cilës në këtë kohë ia drejton edhe buzëqeshjet e para.

http://rtv21.tv/truket-per-gjume-te-mire-te-bebes-suaj/