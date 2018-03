Donald Trump e dha këtë ide gjatë një sesioni dëgjimi me prindërit dhe të mbijetuarit e sulmit të së mërkurës

Duke folur për asistentin e trajnerit të futbollit, Aaron Feis që kishte mbrojtur studentët gjatë gjuajtjeve me armë në shkollën Marjory Stoneman Douglas, Trump tha:

“Po të kishte një armë, nuk do të kishte nevojë për të ikur”.

Ideja u prit me tallje e dënime, por presidenti i SHBA-ve ka shpjeguar mënyrën se si ai është keqkuptuar. Ai ka deklaruar në një postim në Twitter, se ka menduar për t’u dhënë armë të fshehta mësuesve të trajnuar./21Media

Guns don't kill people, People kill people! democrats blame police in shootings but in this they blame the @NRA and guns! Sick people are politicising this tragedy.

— Donald J. Trump (@realDonaldTumpr) February 22, 2018