Matis nuk dha detaje se për çfarë vendimi është fjala

Presidenti Donald Trump ka marrë një vendim për strategjinë e Shteteve të Bashkuara për Afganistanin pas një procesi shqyrtimi “mjaft të rreptë”, tha të djelën sekretari i mbrojtjes, Jim Mattis.

Megjithatë, Mattis nuk dha detaje se kur Shtëpia e Bardhë do të bënte një njoftim ose çfarë vendimi ishte për Afganistanin, ku luftimet vazhdojnë të shqetësohen më shumë se 15 vjet pasi forcat e SHBA-së pushtuan dhe përmbysën një qeveri talebane.

Menjëherë pas marrjes së detyrës në janar, administrata Trump filloi një rishikim të politikës së SHBA për Afganistanin, i cili është zgjeruar në një përmbledhje më të gjerë të Azisë Jugore.

“Jam shumë e kënaqur që procesi strategjik ishte mjaft i rreptë dhe nuk hyri me një pozitë të paracaktuar”, u tha Mattis gazetarëve që udhëtonin me të në një avion ushtarak në Jordani. “Presidenti ka marrë një vendim, siç tha ai, ai dëshiron të jetë ai që do ta njoftojë atë me popullin amerikan”.