Trump një ditë pasi pranoi takimin me Kim Jong-un

Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Donald Trump është shprehur në Twitter se “po përgatitet një marrëveshje me Korenë e Veriut”, një ditë pasi pranoi të takohej me Kim Jong-un.

“Marrëveshja me Korenë e Veriut po përgatitet dhe nëse arrihet, do të jetë një marrëveshje e mirë për botën. Koha dhe vendi i takimit mbeten për t’u caktuar”, shkroi Trump në rrjetin social.

The deal with North Korea is very much in the making and will be, if completed, a very good one for the World. Time and place to be determined.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 10, 2018