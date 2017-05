Presidenti amerikan ka formuar një komision

Presidenti i SHBA-ve, Donald Trump ka formuar të enjten komisionin, i cili duhet të hetojë vjedhjet në zgjedhje, njoftoi Shtëpia e Bardhë.

Zëdhënësja e Shtëpisë së Bardhë, Sara Hakabi Senders deklaroi se Trump ka nënshkruar urdhrin ekzekutiv me të cilin formohet komisioni këshillëdhënës presidencial dypartiak për integritetin zgjedhor, me të cilin do të kryesojë zëvendës presidenti amerikan Majk Pens, transmeton Reuters.

http://rtv21.tv/trump-me-komision-per-vjedhjet-ne-zgjedhje/