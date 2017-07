Trump: Personat transgjinor nuk mund të shërbejnë në ushtri

Presidenti i SHBA-ve Donald Trump ka deklaruar sot se nuk do të lejojë që personat transgjinor të shërbejnë në ushtrinë amerikane.

“Pas konsultimit me gjeneralët e mi dhe ekspertët ushtarakë, qeveria e Shteteve të Bashkuara të Amerikës nuk do të pranojë as lejojë që personat transgjinor të shërbejnë në ushtri, në asnjë rrethanë”, ka shkruar Trump në llogarinë e tij në Twitter, transmeton Reuters./21Media