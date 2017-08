Trump: Nuk jam në pushim, jam në New Jersy për të punuar!

Presidenti amerikan, Donald Trump, porositi nëpërmjet të llogarisë së tij në Twitter se qëndrimi i tij 17 ditor në Bedminster nuk është pushim. Ai me këtë rast qartësoi se u detyrua të largohet, për shkak të punëve të planifikuara ndërtimore në Shtëpinë e Bardhë.

Ai më tutje shtoi se ka shkuar në këtë qytet në shtetin New Jersy për të punuar, përkundër faktit se në rrjetet sociale u shfaqen fotografitë dhe xhirimet, në të cilat ai mund të shihet duke luajtur golf, përcjell RTV21

Mediat amerikane vunë në pah se Trump, shumë kohë para se të zgjidhej president, kishte kritikuar ish-presidentin, Barack Obama, për pushimet e tij të vazhdueshme dhe për partitë e golfit.

Në internet është shfaqur një xhirim nga viti 2015, në të cilin Trump, si kandidat për të emëruarin republikan për president, ndër të tjera thotë se shumë rrallë do të largohej nga Shtëpia e Bardhë dhe se nuk do të jetë një President, i cili pushon. Në gusht të vitit të kaluar Trump ka thënë se pasi të bëhet President, ai nuk do të ketë kohë për golf.

“Po punoj në Bedminster, New Jersy, për aq kohë sa vazhdojnë punimet e planifikuara ndërtimore në Shtëpinë e Bardhë. Nuk është ky pushim-takime dhe biseda telefonike”, thuhet në porosinë e Trumpit në Twitter.