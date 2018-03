Sipas presidentit të Koresë së Jugut ky është “një moment historik për paqen”

Udhëheqësi i Koresë së Veriut, Kim Jong-un, ftoi në takim presidentin e Shteteve të Bashkuara, Donald Trumpin dhe ky i fundit tha se do të pranojë.

Njoftimi i papritur se takimi mund të ndodhë në maj u bë nga zyrtarë të Koresë së Jugut në Washington, të cilët këtë javë kanë takuar Kimin në Phenjan.

Ata përcollën një mesazh të tij te Trump dhe thanë se lideri verikorean është “i përkushtuar për denuklearizim”.

Presidenti i Koresë së Jugut, Moon Jae-in tha se ky është “një moment historik për paqen”.

“Nëse presidenti Trump dhe lideri Kim takohen pas një samiti midis dy Koreve, denuklearizimi i plotë i Gadishullit Korean do të vihet në rrugë të duhur”, tha Moon.

Koreja e Veriut nuk ka bërë ende asnjë koment zyrtar për zhvillimet e javës.

Trump tha se njoftimi i zyrtarëve jugkoreanë është një “përparim i madh”, por shtoi se sanksionet kundër Koresë së Veriut do të mbeten derisa të arrihet një marrëveshje e fuqishme.

Sekretarja e tij për media, Sarah Sanders tha se vendi i takimit dhe koha do të përcaktohen.

Duke reaguar ndaj lajmit, ministri i Jashtëm rus, Sergei Lavrov, tha se takimi midis Trumpit dhe Kimit është “një hap në drejtim të duhur”.

“Nuk duhet të jetë vetëm një takim, por duhet t’i hapë rrugë procesit diplomatik për të zgjidhur çështjen bërthamore të Koresë së Veriut”, tha Lavrov.

Koreja e Veriut është e izoluar me dekada për shkak të shkeljeve të dokumentuara të të drejtave të njeriut dhe zhvillimit të armëve bërthamore, në kundërshtim me ligjet ndërkombëtare.

Koreja e Veriut ka kryer gjashtë prova bërthamore dhe ka raketa që mund të arrijnë Shtetet e Bashkuara. Ajo bëri të ditur se i duhen këto për të siguruar ekzistencën e saj.

Por, organizimi i Olimpiadës Dimërore nga Koreja e Jugut, muajin e kaluar ka hapur papritur një dritare të diplomacisë. Bisedime të rralla midis dy Koreve janë mbajtur për të mundësuar pjesëmarrjen e Veriut në Lojëra.

Koreja e Jugut më pas është takuar me Kimin në Phenjan këtë javë dhe ka thënë se Veriu është i gatshëm të heqë dorë nga armët bërthamore nëse ndjen se nuk ka arsye për t’i mbajtur ato.

Trump vazhdimisht ka shkëmbyer akuza me Kim Jong-unin dhe vitin e kaluar e ka kërcënuar atë me “zjarr e tërbim” nëse Koreja e Veriut vazhdon të kërcënojë Shtetet e Bashkuara. Në atë kohë, ai ka thënë se nuk ka arsye për të biseduar me Veriun.