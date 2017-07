Priebus ishte përballur me akuza

Presidenti i SHBA-së, Donald Trump ka emëruar gjeneralin John Kelly, i cili aktualisht kryeson Departamentin e Sigurisë Kombëtare, si shefin e ardhshëm të stafit të tij.

Njoftimi, u bë në Twitter, pasditen e së premtes dhe në mënyrë efektive, largon Reince Priebus nga ky pozicion.

Ish shefi i personelit, Priebus ishte përballur me presion, si një njeri i mundshëm nga ku rrjedh informacioni.

Këto akuza për ish shefin e personelit, erdhën nga nga drejtori i ri i komunikimit, Anthony Scaramucci, i emëruar nga Trump para një jave.

67 vjeçari John Kelly është një gjeneral në pension, i cili është bërë ‘fytyra’ e sigurisë kufitare në SHBA.

Më herët, drejtori i ri i komunikimeve, i presidentit Trump, sulmoi shumë ashpër verbalisht shefin e stafit të Shtëpisë së Bardhë.

Anthony Scaramucci e cilësoi Reince Priebus, një nga republikanët më të fuqishëm, një skizofren paranojak gjatë një telefonate me një gazetar të revistës The New Yorker.

Scaramucci gjithashtu sulmoi edhe ndihmësin e Trump, Steve Bannon. Biseda e drejtorit të komunikimeve me gazetarin Ryan Lizza ishte e mbushur me fjalor mjaft banal dhe ofendimet e fyerjet i drejtoheshin kryesisht Priebus dhe kryestrategut të Trump, Steve Bannon.