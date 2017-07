Disa këshilla se si të dukeni më të reja

Disa këshilla se si të dukeni më të reja

Kujdesi ndaj lëkurës, është mëse i rëndësishëm. Por, ekzistojnë disa truqe të shumta rreth grimit që mund të asistojnë në këtë proces. Një mënyrë e shëndetshme e jetesës mund të ndikojë shumë në bukurinë tuaj.

Shmangni xixëllimat

Vezullimi apo shkëlqimi i tepërt nuk është edhe aq i preferuar, sidomos nëse jeni në moshë 30 vjeçare do të dukeni qartë se po kërkoni të dukeni më e re. Kjo është shumë ironike sepse aspak nuk ju korrespondon me moshën që keni. Provoni diçka më të lehtë dhe shmanguni nga këto.

Përdorni grim me reflektim të lehtë

Përdorni fondacion të lëngshëm me reflektim të lehtë dhe jo shumë dominues, kjo do të ju bëjë të dukeni natyral dhe tepër atraktive, duke qenë vetvetja e jo diçka artificiale.

Jepuni formë qerpikëve

Dhënia e formës apo harkimi i qerpikëve është një nga rutinat e grimit në mëngjes që kërkon më pak kohë. Me anë të mjetit të caktuar ngritni qerpikët dhe jepuni formë duke ju bërë të dukeni shumë vitale dhe natyrale. Kujdes mos të kapni lëkurën me anë të kapësës, mbajeni deri 15 sekonda.

Lajner për sy me ngjyrë të bardhë

Në vend që ta errësoni pjesën e poshtme të syrit me ngjyrë të errët, provoni një lajner me ngjyrë të bardhë në mënyrë që të theksoni sytë dhe të dukeni më e freskët. Rezultati është i mahnitshëm duke ju dhënë një pamje vitale.

Bëni vetulla të trasha e të plota

Vetullat e holla nuk janë fare në modë, për dallim nga këto, tani janë në trend vetullat e formuara mirë dhe të plota. Por, mos ushqetësoni, nëse nuk i keni të mbushura si duhet ju mund të përdorni produkt që imiton plotësimin e tyre si me pudër apo laps për vetulla. Ekzistojnë produkte të ndryshme në treg që mundësojnë trashjen e vetullave.

Krijoni hidratim strategjik

Të hidratoni lëkurën para se të aplikoni grim është një ide shumë e mirë. Kremërat me faktor mbrojtës nga dielli janë shumë të dobishëm sepse nuk ka moshë të caktuar që përkufizon mbrojtjen, andaj edhe është mirë të kujdeseni për veten nga dëmtimi i rrezeve të diellit.

Përdorni hijezime

Pak hijezime në mollëzat e faqeve do të theksojë dhe shkëlqejë fytyrën tuaj. Thjeshtë shtrijeni mirë

Mos e anashkaloni lapsin për buzë

Para se të aplikoni buzëkuq është mirë që t’u jepni formë buzëve tuaj me laps. Mbushni këndet e buzëve por edhe sipërfaqen brenda, zgjedhni ndonjë formulë që ka nuancë të përafërt sikur të buzëkuqit dhe kombinimi do të jetë për mrekulli.