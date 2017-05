Kompania Twitter nuk ka plane konkrete se kur do të publikojë shërbimin Premium

Kompania Twitter nuk ka plane konkrete se kur do të publikojë shërbimin Premium

Twitter që nga themelimi ka qenë gjithmonë pa pagesë, por tash kompania po tenton të gjejë mënyra të reja për realizimin e të hyrave.

Rrjeti shoqëror ka nisur të shqyrtojë vendosjen e shërbimit premium, të bazuar me parapagim.

Lajmi është konfirmuar nga Jack Dorsey nga Twitter, gjatë takimit vjetor me aksionarët.

Ai po ashtu ka përmendur se Twitter nuk ka plane konkrete se kur do të publikojë shërbimin Premium, por tha se gjithmonë është duke u menduar në këtë drejtim.

Kompania do të vazhdojë të përcjellë reagimet e përdoruesve dhe do të vlerësojë nëse është në interesin e gjerë për publikun vendosja e shërbimit me parapagim.

http://rtv21.tv/twitter-shqyrton-lansimin-e-sherbimit-parapagim/