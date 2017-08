Maqedonia dhe Bullgaria i eliminuan mosmarrëveshjet historike

Maqedonia dhe Bullgaria i eliminuan mosmarrëveshjet historike me nënshkrimin e Marrëveshjes për miqësi, fqinjësi të mirë dhe bashkëpunim. Dokumenti u nënshkrua nga dy kryeministrat: Zoran Zaev dhe Bojko Borisov të cilët, për më pak se dy muaj, së bashku me ekipet e tyre ia dolën të gjejnë gjuhë të përbashkët për pengesat dy dekadëshe që ishin barrierë për nënshkrimin e kësaj marrëveshjeje. Zaev dhe Borisov nuk e fshehën kënaqësinë që zgjidhje gjetën pa ndërmjetësim të bashkësisë ndërkombëtare dhe janë të lumtur për faktin se dy dokument do t'i ndihmojë Maqedonisë që më lehtë të ecë drejt integrimeve evropiane.

“18 vjet pa nënshkrimit të Deklaratës së parë për bashkëpunim ndërmjet Maqedonisë dhe Bullgarisë, sot përfundimisht u nënshkrua Marrëveshja për fqinjësi të mirë ndërmjet dy vendeve. Dokumenti u nënshkrua nga kryeministrat Zaev dhe Borisov të cilët premtuan se kjo Marrëveshje, Maqedonisë do t’ia hap dyert për anëtarësim në NATO.”

Sipas kryeministrit të Maqedonisë, nënshkrimi i kësaj marrëveshjeje historike, përveç se është mesazh për qytetarët, gjithashtu paraqet edhe mesazh për Bashkimin Evropian dhe për NATO-n se rajoni i Ballkanit meriton të integrohet në strukturat euro-atlantike.

“Kjo marrëveshje, në mënyrë të barabartë i kënaq të dyja palët sepse atyre u hap perspektiva. Maqedonisë i nevojitet unitet kombëtar për çështjet që janë në interes të qytetarëve. Shfrytëzoj rastin që edhe një herë t’u apeloj që të ofrojnë mbështetje për diçka që kanë dhënë shumë mund në të kaluarën. Suksesi do të jetë i përbashkët. Këtë sukses do ta ndajnë edhe qeveria aktuale, edhe qeveritë e kaluara”, u shpreh Zoran Zaev, Kryeministër i RM.

Kryeministri i Bullgarisë Bojko Borisov theksoi se përveç marrëveshjes, është i rëndësishëm edhe nënshkrimi i dy memorandumeve për bashkëpunim që janë në interes të të dyja vendeve. Në pyetjen e gazetarit për nevojën e festimit të përbashkët të Ilindnenit, Borisov u përgjigj se më mirë të festojmë sesa të rrihemi.

“Pse të mos e shënojmë bashkërisht? Atëherë të rrihemi?! Jemi rrahur shumë herë dhe të gjithë jemi të mëdhenj. Bullgaria e Madhe, Shqipëria e Madhe, Serbia e Madhe, Maqedonia e Madhe. Me luftërat kemi bërë që Ballkani të jetë vendi më i varfër dhe më i prapambetur në Evropë. Ne me kolegët e mi dëshirojmë të shkojmë përpara dhe ta arrijmë Gjermaninë, Austrinë, Holandën , Francën”, tha Bojko Borisov, Kryeministër i Bullgarisë.

Ndaj nënshkrimit të marrëveshjes e para reagoi përfaqësuesja e lartë për politikë të jashtme të Bashkimit Evropian Federika Mogerini dhe eurokomisari për zgjerim Johanes Han, të cilët përmes një njoftimi të përbashkët theksuan se BE e përshëndet nënshkrimin e kësaj marrëveshjeje.

“Kjo marrëveshje e demonstron vendosmërinë e të dyja vendeve për t’i tejkaluar mosmarrëveshjet dypalëshe dhe është frymëzim për të gjithë rajonin. Ky është hap pozitiv drejt marrëdhënieve të mira me fqinjët dhe paraqet mbështetje për perspektivën evropiane të Maqedonisë”, reaguan Federika Mogerini dhe Johanes Han.

Reagoi edhe shefi i diplomacisë gjermane Zigmar Gabriel i cili ndau bindjen se qeveria e Maqedonisë do ta ndjekë këtë formë të bashkëpunimit konstruktiv edhe me fqinjët tjerë.

“E përshëndes faktin se pas negociatave shumëvjeçare që nuk sollën rezultat, tani u arrit të gjendet zgjidhje për çështjet e hapura. Me këtë, të dy vendet përçojnë sinjal të rëndësishëm të bashkëpunimit të suksesshëm dypalësh dhe rajonal në Ballkan”, tha Zigmar Gabriel, Ministër i Punëve të Jashtme të Gjermanisë.

Vizita e kryeministrit bullgar në Maqedoni përfundon nesër pas shënimit të përbashkët të Ilindenit. Borisov dhe Zaev nesër do të vendosin lule në varrin e Goce Dellçevit, pas çka, Borios dhe delegacioni i tij do të largohen nga Maqedonia./21Media