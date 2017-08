Investim i bashkatdhetarëve prej 129 mijë eurosh

Të larguar dekada më përpara për shkak të kushteve të vështira të jetës, mërgimtarët që jetojnë kryesisht në Nju Jork erdhën përsëri në Vuthaj. Kësaj here me 129 mijë euro për t’i investuar në Qendrën e Kulturës së fshatit. Qendra do të ketë shfrytëzim më të gjërë sesa vetëm shtëpi kulture.Raport i gazetarit tonë Lorik Bakija./21Media