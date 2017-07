Çertifikatë për çdo të sapolindur

Çertifikatë për çdo të sapolindur

Ministria e Shëndetësisë dhe ajo e punëve të brendshme vendosin një shërbim të ri për prindërit e foshnjave të sapolindura. Me rastin e lëshimit nga spitali, atyre do t’u dorëzohet edhe certifikata nga libri amzë i të lindurve, duke u kursyer kështu nga pritjet nëpër korridoret e administratës shtetërore. Këtë kohë, ata do të mund t’ia kushtojnë anëtarit më të ri të familjes.

“Çdo nënë që lind fëmijë në një afat kohorë prej 48 orëve të mund të marrin certifikatën e lindjes, normalisht kusht për këtë është që ato të kenë vendosur për emrin e foshnjës dhe të dy prindërit të kenë letërnjoftime”, tha Arben Taravari, ministër i shëndetsisë.

Mbështetje për projektin “Mirë se erdhe bebe” ofrojnë edhe nga Ministria e Punëve të Brendshme dhe nga Ministria e Drejtësisë. Në qytetin e Shkupit, ky shërbim do të jetë funksional nga data 24 korrik, ndërsa nga 1 shtatori edhe në 18 qytete të tjera të vendit.

“E realizuam këtë projekt thjeshtë tua lehtësojmë qytetarëve, tua lehtësojmë prindërve të mos enden nëpër institucione por gjatë largimit nga spitali ta marrin certifikatën e lindjes nga libri amë i të lindurve nëse për këtë gjë e kanë dokumentacionin e duhur dhe nëse dëshirojnë ta përdorin këtë shërbim”, tha ministri i Punëve të Brendshme, Oliver Spasovski.

Mendohet se në Maqedoni ka me qindra persona pa dokumente personalë, gjegjësisht janë persona juridikisht të “padukshëm” për shtetin që kryesisht i përkasin komunitetin rom. Duke mos qenë të regjistruar pas lindjes, me vite të tëra ata janë lënë jashtë sistemin shëndetësor por edhe atij arsimor, raporton TV21./21Media