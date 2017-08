Federer mposhti Polanskyn

Zvicerani Roger Federer ka fituar lehtësisht dje përballë kanadezit, Peter Polansky në turneun Masters1000 të ATP në Montreal, në ndeshjen e tij të parë që nga titulli i tij i tetë në Wimbledon.

Federer ka fituar me rezultatin 6-2, 6-1 përballë Polanskyt, i 116-ti në klasifikimin botëror dhe do të ndeshet të enjten me fituesin e ndeshjes mes amerikanit, Jack Sock dhe spanjollit, David Ferrer, raporton AFP.