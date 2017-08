Marrëdhëniet SHBA-Rusi

Uashingtoni mund të merr vendim për të kufizuar lirinë e lëvizjes të diplomatëve rusë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës.

Njëkohësisht, Uashingtoni mund të ashpërsoi edhe procedurat për njoftim, si reagim ndaj veprimeve të Rusisë në lidhje me diplomatët amerikanë dhe pronat diplomatike në Rusia, raportoi gazeta ruse, Izvestia, duke cituar disa burime diplomatike.

Sipas gazetës, bëhet fjalë për kufizimin e perimetrit të paraparë për lëvizjen e diplomatëve nga 40 kilometra sa është tani, në 16 deri në 24 kilometra në të ardhmen, shkruan rtv21.tv

Gjithashtu parashihet edhe zbatimi i procedurave për njoftim, sipas të cilave punëtorët e misioneve diplomatike ruse duhet të njoftojnë tri ditë më herët Stejt Departmentin amerikan në lidhje me planet për udhëtim më larg se perimetri i përcaktuar nga autoritetet amerikane. Është kjo masa më e ashpër, e cila është duke u shqyrtuar aktualisht nga Stejt Departmenti amerikan.

Të gjitha vendimet përfundimtare në lidhje me këtë çështja pala amerikane do t’i publikoi deri më 1 shtator./21Media