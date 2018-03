Shtetet e Bashkuara të Amerikës këmbëngulin në këtë drejtim

Shtëpia e Bardhë ka bërë sot thirrje për ndërprerjen e menjëhershme të operacioneve ofensive në Siri, duke tërhequr vërejtjen se forcat e Presidentit Bashar Al Assad po terrorizojnë me qindra mijëra civilë me anë të sulmeve ajrore dhe me raketa dhe me anë të operacionit tokësor, i cili pritet të filloi së shpejti.

Në anën tjetër, ushtria ruse njoftoi se qeveria e Sirisë ka siguruar hapjen e një korridori, me qëllim të largimit të banorëve nga Guta Lindore, rajon ky i kontrolluar nga kryengritësit.

Agjencitë e lajmeve vunë në pah se mbi 500 njerëz janë vrarë javën e kaluar në Gutan Lindore dhe aktivistët u shprehën se besohet se forcat e Asadit të dielën në këtë enklavë kanë ndërmarrë një sulm me gaz helmues. Zëdhënësja e Shtëpisë së Bardhë, Sarah Huckabee, tha se përdorimi i gazit klorin vetëm sa po përkeqëson situatën. Rreth përdorimit të armëve kimike sot u shpreh edhe shefi i diplomacisë britanike, Boris Johnson, i cili tha se nëse konfirmohet se qeveria e Asadit ka përdorur gaz gjatë sulmeve kundër civilëve, atëherë Britania do ti bashkohet fushatës së sulmeve ajrore të koalicionit të kryesuar nga amerikanët kundër caqeve në Siri.

Në anën tjetër, ministri i Jashtëm i Rusisë, Sergey Lavrov, i bëri thirrje koalicionit të kryesuar nga amerikanët në Siri që të ndërmerr aksion, për zbatimin e rezolutës për armëpushim, të miratuar nga Këshilli i Sigurimit i Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Në Paris, Presidenti i Francës, Emmanuel Macron, kërkoi nga Moska që të shfrytëzoi ndikimin e saj ndaj qeverisë në Damask, për të siguruar se nuk do të ketë shkelje të rezolutës për armëpushim. Parisi zyrtar nënvizoi se Rusia duhet të ja bëjë të qartë edhe Turqisë së rezoluta për armëpushim vlen për tërë territorin e Sirisë dhe se forcat turke duhet të ndalin operacionet kundër kurdëve në Afrin. Për fillimin e zbatimit të marrëveshjes për armëpushim u shpreh edhe përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për punë të jashtme, Federica Mogherini. Ajo tha se rezoluta për armëpushim është një hap në drejtimin e duhet, por kërkoi që ajo të filloi të zbatohet menjëherë./21Media