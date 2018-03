Sot do të bëhet lansimi i Udhëzuesit për Politikën Ndëshkimore në Kosovë

Sot do të bëhet lansimi i Udhëzuesit për Politikën Ndëshkimore në Kosovë

Gjykata Supreme e Kosovës bënë lansimin e udhëzuesit për politikën ndëshkimore në Kosovë.

Në këtë ceremoni e cila do të filojë nga ora 14:00, me fjalë rasti do të paraqiten kryetar i Gjykatës Supreme Enver Peci, ambasador i SHBA në Kosovë Greg Delawie, ministër i Drejtësisë Abelard Tahiri, kryesues i Këshillit Gjyqësor të Kosovës Nehat Idrizi, kryeprokuror i shtetit Aleksander Lumezi, dhe kryetar i Odës së Avokatëve të Kosovës Osman Havolli.

Nxjerrja e këtij udhëzuesi është mbështetur nga Ambasada Amerikane në Prishtinë, respektivisht Departamenti Amerikan i Drejtësisë.