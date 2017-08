Legia Warsaw, Apollon Limassol dhe Aberdeen janë ndëshkuar me të holla pas trazirave të shkaktuara nga tifozët në stadiume këtë muaj

Ekipi polak i Legia është dënuar me 35 mijë euro, ekipi i Apollon me 27.5 mijë, dhe Aberdeen me 10 mijë, ka konfirmuar UEFA

Gjithashtu, ekipi anglez i Everton dhe ai kroat i Hajduk janë në pritje të vendimit të UEFA-s, pasi në ndeshjen Everton vs Hajduk, tifozët e ekipit kroat u vërsulën ndaj tifozëve vendas, duke bërë që ndeshja të ndërprehet për disa minuta.

Ndeshja Everton vs Hajduk u zhvillua të enjten në kuadër të play off-it të Europa Ligës, dhe përfundoi me fitore 2-0 të anglezëve.