Unazat më të bukura të yjeve

Unazat më të bukura të yjeve

Unaza e fejesës është simbol i dashurisë dhe i premtimit që gjithmonë do të jemi pranë partnerit tonë. Të famshmit duket se nuk kursejnë asnjë dollarë kur vjen puna për tu propozuar martesë të dashurave të tyre.

Ne ju sjellim unazat më të bukura të yjeve të famshëm të cilët mahnitën botën me unazat e tyre të bukura dhe shumë të shtrenjta.

Victoria Beckham. Meqenëse është gruaja e një prej sportistëve më të paguar në bote, David beckham, nuk është çudi që unaza e saj e fejesës është shumë e bukur dhe mjaft e shtrenjtë. Ka pasur fjalë se ajo ka rreth 15 unaza të cilat David ja ka dhuruar gjatë martesës së tyre 15 vjeçare, por ajo që Victoria e dashuron më shumë është ajo e para që ia ka dhuruar për martesë, e cila thuhet se ka vlerën e 65 mijë dollarëve. Një tjetër me te cilën ish këngëtarja e bendit Spice Grils, është parë, është nja unazë me diamant të verdhë, e cila thuhet se kushton 10 mije dollarë.

Olivia Palermo është VIP i radhës unaza e së cilës bie në sy sa herë që fotografohet nga paparacit. Unaza e saj me diamant 3 karatësh, në qendër ka diamant të verdhë dhe është e rrethuar nga dy diamantë më të vogël të bardh.

Në këtë list nuk ka se si të mos bëj pjesë edhe dukesha e Kambirgjit Kate Midletton. Ajo me krenari mban unazën e vjehrrës së saj te ndjerë princesha Diana, dhe kjo unazë është nga safiri blu dhe thuhet se ka një vlerë prej 23 mije deri në 300 mijë funte.

Kur Brad Pitt i propozoi për martesë partneres së tij, Angelina Jolie ai u sigurua që gruaja e tij e ardhshme të kishte një unazë që do të ishte e veçante. Unaza me te cilën ai i propozoj është me një diamant prej 16 karatësh, me vlerë 200 mijë dollarë dhe thuhet se Brad kishte kaluar 1 vjet duke e dizajnuar atë unazë.

Blake Lively mori nga tashmë burri i saj Ryan reynolds, një unazë ngjyrë rozë në formë ovale, e cila thuhet se kushton rreth 1.9 milionë dollarë.

Aktorja legjendare e Hollywood, Jenifer Anniston, morri nga i dashuri i saj Justin Theroux, një unazë 10 karatëshe, e cila kap vlerën e 800 mije dollarëve.

Kur Jay Z i propozoi tashmë gruas së tij Beyonce ai i propozoi me një unazë nga Lorraine Schwartz e cila kap vlerën e 4 milionë dollarëve.

Kim Kardashian. Kur Kanye West i bëri asaj propozimin sekret për martesë, pavarësisht nga propozimi për martesë i cili ka qenë glamuroz, ai gjithashtu i dhuroi asaj një unaze më një diamant prej 14 karatësh i cili ka vlerën e 1.1 milionë dollarëve.

Katie Holmes morri nga tashmë ish burri i saj Tom Cruise një unazë me diamant 5 karatësh, në vlerë prej 1.1 milionë dollarëve.

Kur michael Douglas i propozoi për martesë në vitin 1999, Catherine Zeta Jones morri për fejesë një unazë antike të viteve 1920, e cila kap vlerën e 800 mije dollarëve.

Nick Cannon i dha të dashurës së tij Mariah Carey unazë me vlerë 2 milion dollarësh me diamant.

Jennifer Lopez. Kur ajo u fejua me ish burrin e saj Marc Anthony, ai i dhuroi asaj një unazë me diamant 8 karatësh i cili kapte vlerën e 3.2 milion dollarëve.