Zeka: Bojkotin, Vetëvendosja e ka mbjell në Parlament

Për dallim nga deputetët e tjerë të PAN-it që ende nuk kanë ardhur në Kuvend, deputeti i Nismës për Kosovë, Milaim Zeka ka vendosur të marr pjesë në seancë konstituive, shkruan rtv21.tv

” Unë erdha për dy arsye e para për ta kundërshtuar logjikën e Vetëvendosjes. logjikën e bojkotit që Vetëvendosja e ka mbjell në Parlament. E dyta kam ardhur me i tregu edhe Stavilecit edhe PDK-së që ka mbajt mbledhje në 17:30 edhe kanë thanë se nuk do të marrin pjesë në kuvend. Nisma nuk ka asnjë marrëveshje politike se a do të marrin apo jo pjesë në seancë. Logjika e bojkotit është diçka e papranueshme. Nuk mund të sillemi me logjikën e inatit”, ka thënë Zeka, duke shtuar se kreu i partisë së tij Fatmir Limaj çdo ditë me thotë se çdo deputet vendimet i merr të pavarura.

“PDK-ja është duke fol në emrin tonë pa u konsultua, unë nuk jam kurrfarë bishti i PDK-së dhe nuk veproj në bazë të politikave të podrumit. Nuk ka kurrfarë konsultash as brenda as jashtë pozitës”, ka përfunduar Zeka./21Media