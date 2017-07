Serge Aurier ka qenë fantastik viteve të fundit për skuadrën franceze Paris Saint Germain

Pas blerjes së Dani Alves, skuadra nga kryeqyteti francez nuk ka nevojë më për reprezentuesin e Bregut të Fildishtë, i cili me gjasë do të transferohet tek Manchester United, shkruan rtv21.tv.

Mirror raporton se ajo që mund të prishë marrëveshjen mund të jetë ndalesa për të hyrë në Angli, pasi 24 vjeçari më herët kishte sulmuar një oficer policor.

Ai do të duhet të paraqitet në gjyq për të parë nëse autoritetet do t’i japin leje pune në Angli, dhe Djajtë e Kuq mezi presin që ta sjellin atë në Old Trafford për të zëvendësuar Antonio Valencia-n./21Media