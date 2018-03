Studentët dhe stafi akademik i Fakultetit të Edukimit në Universitetin Publik “Kadri Zeka” në Gjilan, kanë nisur aktivitetet për shënimin e 5-vjetorit të themelimit të UKZ-së

Dekani Jonuz Dërvodeli tha se kremtimi i 5-vjetorit të themelimit të Universitetit “Kadri Zeka” është festë mbarëkombëtare, pasi aty janë të regjistruar studentë jo vetëm nga komuna e Gjilanit, por edhe nga shumë komuna të tjera të Kosovës.

Ai tha se nga ky universitet po japin e marrin dritë, edhe studentët nga Lugina e Preshevës, Bujanoci dhe Medvegja dhe në të ardhmen shpresojnë të zgjerohen edhe më tej nga e tërë hapësira shqiptare dhe më gjerë.

Ndërsa hapjen e orës letrare në shënimin e 5-vjetorit të themelimit të Universitetit Publik “Kadri Zeka”, e bëri studentja e këtij tempulli të dijes, Mirjeta Llozani.

Më pas nxënësit e Institucionit Parashkollor nënë udhëheqjen e studenteve të UKZ, të cilat tani janë duke e mbajtur mësimin praktik nëpër institucionet arsimore edukative, janë paraqitur me një vallëzim.

Në vazhdim studentët dhe mësimdhënësit e Fakultetit të Edukimit të UKZ-së në bashkëpunim me klubin letrar “Beqir Musliu”, janë paraqitur me krijime letrare, duke pikëtakuar studentët me përvojë të re në shkrime e poezi, me poetët e dëshmuar në krijimtarinë e tyre letrare.