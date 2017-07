MASHT: Afati i dytë, në gjysmën e parë të shtatorit

1 mijë e 723 studentë të rregullt janë pranuar në fakultetet e Universitetit të Prishtinës, pa i përfshirë ata me korrespodencë dhe kategoritë me pragë më të ulët të pranimit. Drejtori i Institutit Edguard, Rinor Qehaja thotë se, numri i studentëve në Universitetin e Prishtinës duhet reduktuar, por thotë se trendi për tu regjistruar në fakultetet vazhdon të jetë i njëjtë. Në Ministrinë e Arsimit, thonë se afati i dytë i konkursit do të hapet në gjysmën e parë të shtatorit./21Media