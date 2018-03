Familja “Hoxha” gjithmonë ka qenë përkrahëse e arsimimit edhe në të kaluarën më të errët të tij. Besoj që kjo dashuri rrjedh nga gjyshi ynë i ndjerë Ademi, i cili përveç atdhedashurisë na ka përçuar edhe dashurinë për librin. Andaj sot, duke uruar që mos ta harrojmë kurrë të kaluarën dhe të kontribojmë shumë për të ardhmen, nga profesionistë të lëmive të ndryshme të familjes sime, ju urojmë “7 Marsin” të gjithë dashamirëve të dijes!

