Pacientët kërkojnë shërim jashtë vendit

Mungesa e aparaturës në Klinikën e Urologjisë pranë Qendrës Klinike Universitare të Kosovës po bën që pacientë të shumë të kërkojnë shërim jashtë vendit.

Mungesa e Litotripsisë perkutane po bënë që shumë pacientë që telashe me gurët në veshka dhe sistemet urinare duhet t’i nënshtrohen ndërhyrjeve të hapura kirurgjike.

Kështu ka deklaruar për kp drejtori i Klinikës së Urologjisë, Rexhep Kasumaj, i cili tha se prioritet për këtë klinikë mbetet pajisja me këtë uroskop, e cila përveç trajtimit të gurëve mund të realizojnë edhe ndëhyrje tjera endourologjike.

“Aparatura më me prioritet dhe më rëndësishme për ne do të ishte litotripsia perkutane, e cila mund të realizohet përmes një aparature të ashtu quajtur uroskop e cila përveç trajtimit të gurëve të mëdhenj në veshkë mund të realizojmë edhe shumë ndërhyrje tjera endourologjike shumë të rëndësishme për pacientët tanë. Pacientët të cilët kanë gurë apo komplemente me dimensione më të mëdhenj se 2,5 centimetër të gjitha ato raste i trajtojmë me ndërhyrje kirurgjikale, ndërsa po ta kishim këtë aparaturë litoripsia perkutane do të bëhet e mundur që këta pacient të trajtohen pa ndërhyrje kirurgjikale”, tha ai.

Sipas tij, kjo aparaturë ndikon që pacienti më lehtë dhe më shpejt t’i kthehen normaliteti pas operimit.

Kasumaj ka bërë të ditur se në mungesë të litoripsisë perkutane, shumë pacientë detyrohen që jashtë vendit t’i kryejnë ndërhyrjet për largimin e gurëve nga veshka apo sistemi urinar që kapin madhësinë mbi 2.5 centimetra.

“Është kërkesë shumë e madhe që për një trajtim të tillë të trajtohen jashtë vendit, po ta siguronin këtë aparaturë ne të gjithë pacientët mund t’i trajtojmë në klinikën tonë dhe me këtë rast do të kurseheshin shumë të holla dhe pacientët tanë nuk do të bredhin më nëpër qendra urologjike jashtë vendit për një trajtim të tillë“, tha ai.

Drejtori i Klinikës së Urologjisë, Rexhep Kasumaj ka deklaruar se në muajin dhjetor të viti 2017 kanë bërë kërkesë në Ministrinë e Shëndetësisë për blerjen e kësaj aparature dhe tani janë në pritje të një përgjigje nga ministria.

Përveç mungesës së pajisjes së litotripsisë perkuaten, në urologji mungojnë edhe mjetet laparaskopike për të cilat Kasumaj ka thënë se shumë patologji të ndryshme në veshka dhe sisteme urinare do të kryeheshin pa ndërhyrje të hapura kirurgjike.

“Ne na mungon edhe laparaskopia ndonëse nuk është me prioritet për kushtet tona por do të ishte një aparaturë shumë e rëndësishme për ndërhyrjet laparaskopike ku do të bëhej e mundur që patologjitë e ndryshme në veshka ose në sistemin urinar tjetër do të bëhet e mundur të realizohen pa ndërhyrje kirurgjikale klasike”, tha ai.

Zyra e drejtorit të përgjithshëm të SHSKUK-së, përmes postën elektronike kanë njoftuar se ka të ndarë 1,9 milion euro për blerje të pajisjeve mjekësore.

Prej tyre për Klinikës së Urologjisë, janë ndarë mbi 100 mijë euro të cilat do të investohen për blerjen e pajisjeve të ndryshme në këtë klinik.

Sipas këtij njoftimi është caktuar një komision i cili ka analizuar në detaje të gjitha kërkesat e klinikave, në bashkëpunim edhe me drejtorët e klinikave.

Sipas tyre, prioritet do të kenë pajisjet për klinikat kirurgjikale dhe ato për shëndetin e nënës dhe fëmijës, pra pediatri, neonatologji dhe gjinekologji.

Paraqitja e gurëve në veshka dhe organet urinare në shumicën e rasteve paraqiten nga mosha 35 deri në moshën 50 vjeçare.