Ushqimet që luftojnë rënien e flokëve

Ushqimet që luftojnë rënien e flokëve

Rënia e flokëve mund të shkaktohet nga ndryshimet hormonale, një gjendje e caktuar shëndetësore, stresi ose mungesa e lëndëve ushqyese.

Ekspertët rekomandojnë që të konsumojmë ushqime të pasura me flavonoide që forcojnë folikulat e flokëve, ushqime të pasura me hekur për të shtuar numrin e qelizave të kuqe të gjakut dhe ushqimet e pasura me proteina që ndihmojnë në rritjen e flokëve.

Këto janë ushqimet që luftojnë rënien e flokëve:

Veza

Fiqtë

Farat e lirit

Farat e kungullit

Frutat e pyllit

Perimet e gjelbra